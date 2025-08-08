ＩＰＳホールディングス [東証Ｓ] が8月8日大引け後(17:15)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比9.8％増の3.5億円になり、26年6月期は前期比0.6％増の3.6億円とほぼ横ばいを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.0％減の1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.1％→10.3％に