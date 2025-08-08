◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月8日京セラD）阪神・森下翔太外野手が、今季初めてスタメンから外れた。24年7月5日のDeNA戦以来となる。森下はこの日、試合前練習でフリー打撃を行わなかった。試合前のノックは受けていた。代わりに3番には前日7日の中日戦でプロ初本塁打を放った中川が入った。以下は阪神のスタメン（8）近本（4）中野（7）中川（5）佐藤輝（3）大山（6）小幡（2）坂本（9）