盗品と知りながら高級車レクサスを茨城県内の倉庫に保管していたとして盗品等保管の疑いで逮捕されたネパール国籍の男性（24）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。