文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は8日、教員採用時に児童生徒へのわいせつ行為に関する処分歴を国のデータベース（DB）で確認しているかどうかについて、全国の国公私立学校に対する調査を始めたと明らかにした。年末までに結果を取りまとめて公表する。「教員による児童生徒性暴力防止法」は、国公私立を問わず採用時のDB確認を義務付けている。DBは2023年4月に運用が始まり、利用には登録が必要。調査では、ユーザー登録