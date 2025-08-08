大雨で網掛川が増水し、橋が流された鹿児島県姶良市の現場から中継です。姶良市加治木町です。私がいる道路の先には橋がかかっていたのですが、大雨で網掛川が増水し橋が流されました。川は茶色く濁り、今は流木が引っかかった橋脚がだけ残され、道路が寸断されています。川の流れは橋だけでなく両岸を削り取り、民家の近くまで迫っています。あちらの家に住む女性はすでに避難していますが、「こんなことは初めてで怖い」と話して