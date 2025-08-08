「第５回八光カップ大阪オープン２０２５プロアマジュニアゴルフトーナメント」（８日、大阪・太子カントリー倶楽部、パー７１、賞金総額６００万円）男女プロとジュニアゴルファーが同じ舞台で競技する珍しい競技大会が行われ、１６３人が「Ｌｅｔ’ｓＰｌａｙＳｍａｒｔ＆Ｆａｓｔ〜マナーを未来へ〜」を合い言葉にプレーを楽しんだ。アマチュアスペシャルゲストとして元メジャーリーガーの松坂大輔さんや俳優の石田純一