気象台は、午後5時20分に、洪水警報を鶴岡市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鶴岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山形県・鶴岡市に発表 8日17:20時点庄内では、8日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報【発表】□洪水警報【発表】8日夜のはじめ頃にかけて警戒