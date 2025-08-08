◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人は８日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。中山礼都内野手が「６番・一塁」でスタメン出場する。一塁での先発は今季初。ＤｅＮＡ先発のジャクソンとは今季、１１打数４安打、１本塁打と好相性を示している背番号４０のバットに期待がかかる。先発マウンドは山崎伊織投手。甲斐拓也捕手とのバッテリーで白星を狙う。以下、両チームのスタメン。【巨人】１（右