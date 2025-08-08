進学会ホールディングス [東証Ｓ] が8月8日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は3億5600万円の赤字(前年同期は7000万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の4.8％→-16.8％に急悪化した。 株探ニュース