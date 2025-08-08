8月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは392銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は214銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は60銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は90円高と買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキン