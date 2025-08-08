8日、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技 女子大会決勝トーナメントの3回戦と準々決勝が行われた。 8月6日に開幕したインターハイの女子大会は、岡山県岡山市で行われている。3日目には決勝トーナメントの3回戦と準々決勝が開催され、今大会のベスト4が出揃った。 前回大会の決勝を戦った金蘭会（大阪②）と就実（岡山①）はそれぞれ3回