自民党は8日、参院選の大敗を受け、両院議員総会を開き、先ほど終了しました。会場では、石破首相の退陣や総裁選挙の前倒しを求める声が相次ぎました。石破首相「アメリカとの関税交渉、合意に達しましたが、それを実行するに当たりまして、様々な問題というものを抱えております。私どもとして引き続き、この日本国に責任を持ってまいりますために、いろんなご意見を承りたい」石破首相は冒頭、選挙の大敗について陳謝した上で続