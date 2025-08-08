実は、太平洋戦争で日本本土への空襲が本格化したのは1945年になってからだ。もちろんそれ以前から散発的に空襲を受けることはあった。初めての本土空襲が1942年4月18日のドーリットル空襲だったということは、よく知られた話だ。【画像】B29から“最優先”で狙われた場所「三鷹駅の北側」の現在を写真で一気に見るただ、その時点ではまだ米軍は日本本土を航続距離に収める爆撃機の開発に成功していなかったし、またそのための