カシオ計算機は8月より、アクティブな女性向けカジュアルウオッチ「BABY-G」において、柔らかなパステル調カラーをまとった新モデル「BA-110AH」シリーズを発売する。カラーはピンク／パープル／イエローの3色で、価格は各16,500円。「BA-110AH」シリーズ○ピンク／パープル／イエローのポップな3色展開「BA-110AH」シリーズは、多層構造の文字板やインデックスなど、複数のパーツを組み合わせたデザインが特徴の「BA-110」をベー