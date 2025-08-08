KDDI、auエネルギーホールディングス、エナリス、ローソンは8月8日、ローソン店舗の二酸化炭素排出量削減および電力の需給バランスの安定化に向け、群馬県内のローソン店舗に設置した太陽光発電設備と蓄電池設備の電力を32店舗間で融通する実証実験を11月に開始することを発表した。.