2023年初頭に放送され、第115回ザテレビジョンドラマアカデミー賞の最優秀作品賞を始め、第39回ATP賞テレビグランプリの優秀賞や総務大臣賞、Asian Television Awards 2023の最優秀脚本賞など、数多くの賞を受賞し、海外でも高い評価を得たドラマ「ブラッシュアップライフ」。ごく普通の独身女性・近藤麻美が、ある日突然迎えた死をきっかけに、何度も自分の人生をやり直すという地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディで、脚本