福岡市中央区のビルで8日午後、つり上げて移動中だった重さ900キロのエレベーター巻き上げ機が落下しました。下敷きになった作業員2人が意識不明の重体です。 午後1時半ごろ、福岡市中央区渡辺通のビルで「エレベーターの部品に下敷きになった。負傷者2人」と消防に通報がありました。現場では、4人の作業員が重さ900キロのエレベーターの「巻き上げ機」を設置するための作業を行っていた