メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の教師によるSNSグループでの盗撮動画共有事件をめぐり、児童の楽器に体液をつけたなどとして2人が追起訴されました。 器物損壊などの罪で追起訴されたのは、いずれも小学校の教師、森山勇二被告(42)と小瀬村史也被告(37)です。 起訴状などによりますと森山被告(42)は6月ごろ、名古屋市の自宅で、女子児童2人の楽器などに体液をつけた罪で追起訴されました。 横浜市の教師、