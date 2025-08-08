テニスのナショナルバンク・オープンの女子シングルス決勝でプレーする大坂なおみ＝モントリオール（ゲッティ＝共同）女子テニスでナショナルバンク・オープンの結果を受けた世界ランキングが11日付として発表され、準優勝だった大坂なおみ（フリー）は49位から25位に浮上した。内島萌夏（安藤証券）は89位、伊藤あおい（SBCメディカルグループ）は94位。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位コリ・ガウフ（米国）