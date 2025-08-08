¡ÖÊ¿ÏÂ¼óÄ¹²ñµÄ¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Êº¸¤«¤é¡ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤È¹­Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ì¼Â»ÔÄ¹¤é¡á8Æü¸áÁ°¡¢Ä¹ºê»Ô³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÆâ³°¤Î8400°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ëÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¼óÄ¹²ñµÄ¡×¤ÎÂè11²óÁí²ñ¤¬8Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç³«²ñ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡ËÂåÉ½Íý»ö¤Î²£»³¾È»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬ÂÎ¸³¤ò¾Ú¸À¤·¡Ö³Ë¤Ï¿ÍÎà¤È¶¦Â¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÇÑÀä¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÏµå¤Ï²õÌÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£