デジタル庁は8日、2021年の庁発足時に他省庁から引き継いだ約2300件の行政文書ファイルのうち、34件が所在不明になっていたと明らかにした。大半は保存の期限を満了しており、業務上の支障はないとしている。所在不明なのは、総務省や内閣官房から引き継いだ、業務効率化や、行政手続きのオンライン化状況を調べるための検討内容などがまとめられたファイル。庁発足後、引き継いだ管理簿を基に実物の確認を続けてきたが、最終