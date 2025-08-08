マイボトルを持参すると無料で水を汲める「給水スポット」 9日から3連休です。瀬戸内国際芸術祭では猛暑が続く夏会期の間、自治体などと協力して以前よりも規模を広げて暑さ対策を行っています。 港や会場では、乗船を待つ人や作品に並ぶ人の列にテントを設置したり、日傘を貸し出したりしています。 マイボトルを持参すると無料で水をくめる「給水スポット」があるのは高松港や高松シンボルタワーのほか、男