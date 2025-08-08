奥能登4つの公立病院の再編計画をめぐり、石川県はのと里山空港周辺に建設する新たな基幹病院の病床数を、150床から200床程度とする方針を明らかにしました。県は奥能登にある4つの公立病院の再編計画をめぐり、のと里山空港周辺に新たな基幹病院をを建設し、従来の病院はかかりつけ医としての機能をもつサテライト医療機関とする方針です。8日夜、関係機関が病院のあり方を検討する3回目の会議が開かれ、県は新たな病院の病床の数