航空自衛隊の「Ｆ２」戦闘機が７日、茨城県沖の太平洋上空で訓練中に墜落した事故について、中谷防衛相は８日の閣議後記者会見で「エンジンの不調と推力の低下を（管制官に）通報した後、搭乗員が緊急脱出した」と明らかにした。空自はＦ２の訓練飛行を見合わせ、事故原因を調べている。事故は７日午後０時３５分頃、百里基地（茨城県）から約１５０キロ北東の訓練空域で発生。緊急脱出した搭乗員１人は空自の救難ヘリに救出さ