¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-µð¿Í(8Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÆüÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï2ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Çº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¡¢6ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡¢8ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¤ÇÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬1Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤êÌî¼ê4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ïº£µ¨8¾¡3ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.50¤Î»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£Á°²ó¤Ï¹ÃÈåÁª¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç1Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬5²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀï