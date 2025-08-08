Îø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤¯¤¸¤é¤ÎºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ¤«¤¤¤µ¤ó¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤ÎÂÎ½Å¤¬À¸¸å5¥«·î¤Ç10kg¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢Å®°¦¤¹¤ë½éÂ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥È¹ØÆþ¤³¤ÎÆü¡¢¤«¤¤¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥Ó¤¿¤Þ·¯¡¢À¸¸å5¥ö·î¤Ç10kg¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ÈÂÎ½ÅÁý¤¨¤¹¤®¤«¤Ê¡©¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®»ù²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢»º¸å¥±¥¢¤Î½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¡Ø·ò¹¯¤Ç¸µµ¤