3か月のリハビリ期間を過ごしてきた佐々木(C)Getty Imagesおそらく本人が想定していた順風満帆な歩みではない。それでも“令和の怪物”は、着実に前進している。今年5月中旬に「右肩のインピンジメント」が判明した佐々木朗希（ドジャース）は、無念の負傷者リスト（IL）入り。「自信を持ってボールを投げられる状態を作らなければならない」（マーク・プライアー投手コーチ談）とした球団の厳正な管理下で約3か月のリハビリを