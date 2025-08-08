デイトラは8月6日、「社会人の夏休みと『タイパ学習』に関する調査」の結果を発表した。調査は7月26日〜28日、オンラインスクール「デイトラ」を受講している社会人141名(うち49.65%が30代、41.13%が正社員)を対象にインターネットで行われた。夏休みを利用したスキルアップや学習に対する意欲「今年の夏休みは、どのように過ごす予定ですか?」と質問したところ、「スキルアップのための学習」(32.29%)が最多に。この学習意欲は極