10代のサッカー選手2人が、帰路の途中で交通事故により命を落とした。イタリア通信社『adnkronos』は6日、同国北東部フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州ポルデノーネ県にて、19歳のサッカー選手2人が交通事故の犠牲になり死亡したと報じた。報道によると、現地時間5日夜にヴァル・コルヴェーラトンネル内で自動車の正面衝突事故が発生した。死亡したのは、アマチュアリーグのマニアーゴ・ヴァイオントというチームに所属する19歳