アルピニストの野口健氏（51）が8日、X（旧ツイッター）を更新。無謀な登山により遭難した登山者の救助費用をめぐり、私見を述べた。野口氏はこれまで、閉山期の富士山を登ったり、軽装などの無謀な登山者の遭難が後を絶たない状況をたびたび問題視し、救助に掛かった費用を遭難者に請求すべきとの考えを示してきた。今回、「イタリアで『登山禁止』を無視して遭難…救助費として想定外の請求書」との見出しが付けられた記事を引用