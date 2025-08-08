マレーシア航空は、マレーシア行きのエコノミークラスの一部運賃で、座席指定を無料化した。7月25日以降に発券した、最終目的地がマレーシアの「エコノミー・ベーシック」運賃で、スタンダード座席の座席指定料金が無料となる。同一予約のマレーシア国内線も同様となる。