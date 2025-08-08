愛知県の藤田医科大学の学生が酒に酔った状態で車を運転し、事故を起こした疑いで逮捕されました。 【写真を見る】藤田医大生（23）酒を飲み大学敷地内で運転…物損事故起こした疑いで逮捕 「覚えていません」と容疑を否認 愛知 逮捕されたのは、藤田医科大学医学部の2年生 今井諒哉容疑者（23）です。警察によりますと今井容疑者は、おととい正午ごろ愛知県豊明市の藤田医大の敷地内で酒に酔った状態で乗用車を運転し、ガӦ