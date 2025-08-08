県警は8日、県内でSNS型投資詐欺被害としては過去最大となる1億7135万円の被害が発生したと発表しました。被害にあったのは県内に住む70代の女性です。県警によりますとことし2月頃、女性が暗号資産についてインターネットで検索していたところ、海外の投資会社のサイトを見つけアクセスしました。この投資会社の職員を名乗る者からサイト上のチャットや電子メール、電話で暗号資産の投資を勧められ、取引用のアカウン