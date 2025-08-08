俳優の藤岡弘、（79）の長男で俳優の藤岡真威人（21）が8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。姉や妹からクレームを入れられる場面があった。この日はトークィーンズメンバーとして真威人の姉で女優の天翔愛、妹でモデル・女優の天翔天音、藤岡舞衣も出演した。普段から遊びに行くなど、仲が良いという4兄弟だが、放送作家の野々村友紀子氏から「（きょうだいで）喧嘩はあんまりしないの？」