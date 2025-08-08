DeNAは、9月14日（日）および15日（祝・月）に横浜スタジアムで開催される巨人戦において、キャッシュレス化のトライアルを実施することを発表した。当日は横浜スタジアム周辺の店舗・窓口等において、原則として現金が使えない。来場される方にとって横浜スタジアムでのあらゆる体験をよりスムーズに、そしてより快適に楽しんでいただくことを目指し、お買い物時のスピードアップはもちろんのこと、迅速な購入ニーズの把握や