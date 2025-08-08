８日、日本維新の会の両院議員総会で国会議員団代表選挙が国会内で行われ、辞任の意向を表明した前原誠司共同代表の後任となる国会議員団代表に藤田文武前幹事長が選出された。選挙には藤田氏、松沢成文氏、斉木武志氏の３人が立候補していた。所属国会議員による投票が行われ、藤田氏が総得票数５７のうち４９票、松沢氏が１票、斉木氏が７票となり、藤田氏が国会議員団代表に選ばれた。新代表に就任した藤田氏は「吉村代表