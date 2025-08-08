卓球女子シングルスで世界ランキング１１位の橋本帆乃香（２７＝デンソー）はカットを武器に世界ランキング上位を目指す。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦では、同１２位の鄭怡静（台湾）に３―０で快勝。ストレート勝利を収め「本会場の練習をしていなかったのでどんな雰囲気なのか不安はあったが、たくさんの応援があって良い雰