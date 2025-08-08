北海道釧路市の津波一時避難場所に避難した人たち＝7月30日ロシア・カムチャツカ半島付近の地震に伴い7月30日に発表された津波警報に関し、内閣府は住民避難が適切に行われたかどうか14都道県に聞き取りをした。坂井学防災担当相が8日の記者会見で概要を説明。要支援者の安否確認や熱中症対策で課題が浮かんだ。石破茂首相は改善策の検討を指示した。警報が発表された青森、和歌山など13都道県と、熱中症事例が出た沖縄県にヒ