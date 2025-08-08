大阪・関西万博では８日から２９日まで競輪の展示ブース「ふとももＥＸＰＯ〜ＦＵＴＯＭＯＭＯｏｏｏｏｏｏｏｏ〜」が出展される。８日にはオープニングセレモニーが行われ、Ｓ級Ｓ班の真杉匠（２６＝栃木）、公益社団法人ＪＫＡの木戸寛会長らが出席。テープカットが行われた。１９４８年に日本で発祥し、オリンピック競技としても世界中で人気の高いスポーツである競輪の魅力を紹介するブース。実際に自転車を漕いで選手との