ÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡á8Æü¡¢ËÌµþ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç8Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÎÌó200¼Ò¤Î´ë¶È¤¬Ìó1500ÅÀ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò½ÐÅ¸¡£¤¦¤ÁÌó100ÅÀ¤¬¡Ö¿··¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó³«¤­¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¼«¹ñÀ½ÉÊ¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã