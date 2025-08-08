意識不明となっている男子中学生は、ヘルメットをかぶっていたことがわかりました。警察が事故の状況を詳しく調べています。 【写真を見る】意識不明の男子中学生はヘルメットを着用米沢市で自転車と車が衝突の事故で（山形） けさ山形県米沢市で車と自転車が絡む事故があり、自転車に乗っていた１２歳の男子中学生が意識不明の状態で病院に運ばれました。 消防などによりますと、きょう午前７時１５分ごろ、米沢市塩井町で事