鹿児島県の大雨による被害について整理します。姶良市では複数土砂崩れが起きていて、4人が住む住宅が倒壊する被害が出ています。1人は外出中、家の中にいた2人は救助されましたが残る1人、30代の女性とは現在連絡が取れていないということで捜索が続いています。続いて姶良市の隣、霧島市です。8日朝、大雨特別警報が発表されていました。現在は大雨警報に変わっています。この霧島市でも各地で土砂崩れや道路の冠水が起きていま