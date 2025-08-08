ÇÐÍ¥¡¢²Î¿Í¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤ó½é¤ÎÃøºî¡Øº£Æü¤â¡¢¤Á¤ãÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ª¤É¤ë¡Ù¤¬8·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÉñÂæ¤Î¾å¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Î¾å¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Çµ¯¤³¤ëÈá´î¤³¤â¤´¤â¤ò¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬Ê¸³Ø¤ä±é·à¤Ê¤É¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯´¶À­¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¡¢ÆÉ¤à¤È²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Æ´¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤­¤é¤á¤Æ¡¢º£¤¢¤ë´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤ÆÀ¸