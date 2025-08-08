高知・早明浦ダム8日午後3時ごろ提供：水資源機構 吉野川水系水利用連絡協議会は早明浦ダムの貯水率が60％程度になった場合、第1次取水制限をすることを決めました。カット率は20％です。 8日午前0時時点での早明浦ダムの貯水率は83.7％ですが、今後まとまった雨が降らなければ、早ければ8月17日ごろに取水制限が始まる見通しです。