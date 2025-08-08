Hey!たくちゃんが、秋田県・大仙市のだいせん観光PRサポーターに就任し、このほど委嘱式が行われた。【写真】委嘱式に出席したHey!たくちゃん4月に道の駅なかせん内にオープンした「鬼そば藤谷総本店」も、いまだに連日大行列で、袋麺も発売されるなど、好調をキープしている。Hey!たくちゃんは、1981年7月2日生まれ、北海道出身。ものまね芸人として活躍する一方、ラーメン店「鬼そば藤谷」店主としての顔も持ち、NYラーメ