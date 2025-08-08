学歴詐称疑惑をめぐり「卒業証書」の提出を再び求められた静岡県伊東市の田久保真紀市長。きょうの午後4時がその提出期限でしたが、市長はまたしても拒否しました。田久保市長の学歴詐称疑惑を調査する伊東市議会の百条委員会は、これまでに拒否された「卒業証書の提出」と「証人尋問への出頭」を再び求めています。このうち「卒業証書」の提出期限はきょう午後4時。田久保市長はその直前、議長らのもとを訪れました。伊東市田久