◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦横浜−敦賀気比（2025年8月8日甲子園）第3試合の横浜−敦賀気比戦が雨天のため中断した。4−0で横浜リードの4回無死一、二塁の横浜の攻撃中に突然の豪雨に。スコールのような雨でグラウンドが一気に川のようになった。