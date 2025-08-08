中国・北京で、きょう、人型ロボットなどが購入できる大規模なロボットショップがオープンしました。商品は100種類超え。どのようなロボットが売られているのでしょうか？きょう、北京にオープンしたロボットショップ。記者「こちら多くの人が人型ロボットを見ています。興味津々です」店では100種類を超える商品を扱っているといいます。記者「こちらの人型ロボットなんですけれども、薬をつかんで運んでいますね」北京市内の一部