２０２６年上半期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者１４人が８日、発表された。本作は明治時代を舞台に、看護師という職業が確立される黎明（れいめい）期に、２人の女性が看護の世界に飛び込み、ぶつかり合いながら成長していく物語。見上愛と上坂樹里がＷヒロインを演じる。このほど発表された追加キャストの中には森三中・大島美幸、つぶやきシロー、ザ・たっちのたくやとかずやといった物語の舞台である栃