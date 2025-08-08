不良少年グループの16人が警棒やメリケンサックを持って集まり、トラブルになっていた相手が乗る車を壊した疑いなどで逮捕されました。東京・足立区に住む少年ら16人（当時16〜19）は2024年、葛飾区の路上で警棒やメリケンサックなどの凶器を持って集まり、男性2人（10代と20代）が乗っていた車を壊した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、被害にあった2人は、少年グループの1人から購入した原付バイクを巡って金銭ト